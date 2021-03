Preso il ladro seriale di Edenlandia, stava scappando con un monitor

I carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno arrestato per rapina impropria un 29enne di Pianura. Ieri sera i gestori di una sala giochi e di un ristorante – due locali all’interno di Edenlandia, il parco divertimenti attualmente chiuso per le normative anticontagio – hanno chiamato i carabinieri per denunciare di aver subito dei furti. I militari della compagnia di bagnoli insieme a quelli della rilievi del Comando Provinciale di Napoli stavano procedendo agli accertamenti. Durante le operazioni, i gestori hanno richiamato l’attenzione dei militari. Un uomo si stava allontanando portando via un monitor. Il 29enne tentava di darsi alla fuga ma veniva immediatamente bloccato.

