È di circa 900 tonnellate di rifiuti il quantitativo raccolto stanotte da Asia, l'azienda di igiene urbana, a Napoli, dove però molti cumuli di immondizia restano nelle strade. Lo rende noto l'assessore all'ambiente del Comune Raffaele Del Giudice che precisa «resta un arretrato - dice - di circa 200 tonnellate al termine di ogni notte che se non otteniamo la possibilità di effettuare dei conferimenti straordinari negli impianti restano in terra e si accumulano ogni giorno con i rifiuti normalmente prodotti dalla città».

È questo il nodo che sta caratterizzando Napoli in questi giorni in cui molti cumuli di rifiuti sono riapparsi anche in centro oltre che nelle periferie, interessate dal fenomeno già da diverse settimane. Intanto gli stir, gli impianti che vagliano i rifiuti e lo reindirizzano alla differenziata o all'inceneritore di Acerra per il tal quale, sono in affanno e anche oggi molti dei camion che hanno raccolto stanotte sono in coda in attesa di sversare.

A rendere più grave la situazione sono anche i dati resi noti ieri dall'Agenzia sulla qualità dell'aria ad Acerra che hanno fatto scattare un'allerta per l'inquinamento da polveri sottili per le giornate del 6 e 7 gennaio. Dato che, spiega però l'agenzia regionale competente Arpac, potrebbero essere scaturiti da un malfunzionamento della centralina di rilevamento. Cumuli di rifiuti restano quindi a Napoli in diverse zone, dai quartieri di Ponticelli e Scampia, fino al Vomero e ad alcune strade del centro storico.

