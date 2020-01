Napoli Est, ancora cumuli in strada: protesta delle mamme davanti alla scuola

LEGGI ANCHE

Cittadini in strada contro i cumuli di spazzatura non raccolti da giorni. Un gruppo di mamme ha protestato a Barra, nella periferia orientale di Napoli, davanti al plesso Caruso dell'istituto comprensivo 68° Rodinò per la presenza di rifiuti e topi a pochi metri dalle aule.Molti genitori degli alunni della scuola di traversa Serino hanno deciso di non far entrare i propri figli non rassicurati dalla presenza di roditori nei paraggi dell'istituto. Si dicono preoccupati per il fatto che ancora nessuno è intervenuto per rimuovere i cumuli in strada. A poca distanza c’è anche il presidio sanitario di Napoli Est.Quella di traversa Serino è solo una delle difficili situazioni che da diversi giorni mettono in ginocchio l'intero quartiere e anche altre zone della città, in particolare le periferie. Cassonetti colmi, rifiuti in strada, cumuli maleodoranti: condizioni critiche dal punto di vista igienico-sanitario e un pesante schiaffo al decoro e alla vivibilità. Mancata raccolta differenziata e comportamenti incivili completano un quadro desolante.Questa mattina, dopo la denuncia pubblica sulle pessime condizioni, gli operatori dell'Asìa Napoli sono a lavoro in via Mastellone , proprio di fronte alla sede centrale del medesimo istituto comprensivo e davanti all’isola ecologica di quartiere. In questo punto sono stati sversati rifiuti che coprono la strada per decine di metri. Con l'utilizzo della ruspa si elimineranno i cumuli mentre c'è ancora da lavorare per risolvere la problematica dell'impianto fognario.Sono numerose le zone in cui sarà necessario intervenire per tornare alla normalità. Enorme criticità per rifiuti in strada non raccolti si registrano a Ponticelli, sia nel centro del quartiere che nelle zone al confine con i comuni del napoletano.