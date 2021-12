Emodinamica, al Policlinico Federico II verrà realizzata la prima sala ibrida nel Sud

Un nuovo reparto con sala di emodinamica. Con sala ibrida per il trattamento delle patologie cardiovascolari, la prima in Campania e nel Mezzogiorno per consentire la combinazione di tecniche di cardiologia interventistica e di chirurgia cardiaca. Il progetto verrà realizzato al Policlinico della Federico II a Napoli e consentirà di potenziare l'assistenza e completare il trattamento di patologie complesse nell'ambito di una sola seduta, con conseguenti benefici in termini di spesa sanitaria: ottimizzazione delle risorse, diminuzione dei tempi di degenza, riduzione del rischio di infezioni. La nuova sala di emodinamica, in aggiunta, garantirà infatti l'adeguamento delle strutture e degli strumenti, necessari allo svolgimento dell'attività.

APPROFONDIMENTI TREVISO No vax si cura da solo con l'antiparassitario per cavalli,... DOMANDE E RISPOSTE Alcuni farmaci possono danneggiare il cuore: come intervenire in... DOMANDE E RISPOSTE Urgenze, meglio muoversi in auto o chiamare il 118?