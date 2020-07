Ercolano, caduta calcinacci dal campanile della Basilica di Pugliano

Preoccupazione crescente per lo stato in cui versano i cornicioni del campanile della Basilica di Pugliano e della vicina arciconfraternita, timore che ha spinto il primo cittadino Ciro Buonajuto a siglare l'ordinanza con la quale chiede al parroco della chiesa madre di Ercolano la messa in sicurezza urgente dello stesso al fine di tutelare l'incolumità di fedeli e passanti.

La scorsa mattina sul posto a causa della caduta di alcuni calcinacci sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno valutato la situazione e allertato del pericolo gli organi competenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA