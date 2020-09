Ercolano, veleni sul voto: il profilo facebook del sindaco clonato con una promessa di mille euro

Ercolano. Creano un profilo Facebook falso e promettono soldi per nome del sindaco uscente di Ercolano Ciro Buonajuto. In poche ore il creatore della pagina facebook falsa creata usando i dati anagrafici e la foto del primo cittadino, commentava coloro che scrivevano sul social network dicendo che erano stati scelti e avevano vinto un premio da mille euro. Quanto accaduto è subito balzato agli occhi di amici e conoscenti del sindaco uscente che hanno allertato Buonajuto che con screenshot della presunta offerta alla mano ha subito sporto denuncia presso la tenenza ercolanese. In serata il primo cittadino ha postato la denuncia e ha aspramente condannato quello che gli è accaduto dicendo “Vado avanti e provo ad affrontare con serenità quest'ultima settimana di campagna elettorale. Vi chiedo la cortesia di stare sempre attenti a capire bene da dove provengono le cose che vedete pubblicate qui ed eventualmente segnalarmi post o commenti che vi sembrano pericolosi. Sono certo che i Carabinieri faranno un buon lavoro per individuare chi in questi giorni si sta divertendo su Facebook utilizzando il mio nome.” © RIPRODUZIONE RISERVATA