Lunedì 15 Gennaio 2018, 08:44 - Ultimo aggiornamento: 15-01-2018 08:44

Sarà Vittorio Helzel - dal 22 dicembre primario responsabile del dipartimento di pronto soccorso e medicina d'urgenza dell'Ospedale del Mare - ad attivare (a partire da domani) da 8 a 10 posti letto destinati ad accogliere in seconda battuta pazienti che giungano al pronto soccorso da altri ospedali della Asl 1. Per ora l'emergenza dell'Ospedale del Mare funzionerà solo per trasferimenti secondari, dopo la stabilizzazione nei reparti di emergenza del Loreto Mare, del San Giovanni Bosco, del Pellegrini e del San Paolo. Helzel due settimane fa ha preso il posto di Fabio Numis, stimato esperto in medicina d'urgenza, inizialmente reclutato con un avviso pubblico e destinato all'Ospedale del Mare per alcuni mesi, si è poi trasferito al pronto soccorso di Pozzuoli dove ha vinto un concorso pubblico. Al suo posto dunque Helzel, unico specialista del settore impiegato nei pronto soccorso della Asl dove invece troviamo anche cardiologi, internisti e anestesisti.Ernesto Grasso che finora guidava la medicina d'urgenza passa dunque al timone della sola medicina generale. Quello del pronto soccorso secondario è solo il primo passo dell'attivazione programmata, entro metà di questo mese, di ulteriori 66 posti letto (rispetto ai 189 già funzionanti) all'ospedale di Napoli est. In arrivo ci sono le discipline di urologia (proveniente dall'Ascalesi e attiva da domani) e neurologia, neurochirurgia e neuroradiologia (dal Loreto mare in pista entro questa settimana). A complicare il difficile snodo il fatto che la Asl Napoli 1 non ha ancora acquistato le apparecchiature necessarie ad attrezzare la medicina d'urgenza dell'Ospedale del Mare, per cui si è provveduto a tamponare la situazione montando le tecnologie già disponibili per il pronto soccorso, fornite da Astaldi nell'ambito del bando originario, in numero superiore ai posti letto per ora attivati.