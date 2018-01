Evade dai domiciliari per andare a minacciare l'ex convivente: preso

Sabato 20 Gennaio 2018, 16:38 - Ultimo aggiornamento: 20-01-2018 16:38

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Giorgio a Cremano, ieri sera hanno arrestato D’Ambra Rosario, 36enne di San Giorgio, gravato da pregiudizi di polizia, responsabile di evasione dagli arresti domiciliari e di atti persecutori, reiterati, nei confronti di una donna napoletana di 42 anni.Nella giornata di ieri 19 gennaio, i poliziotti del Commissariato San Giorgio a Cremano, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in genere, alle verso le ore 15.30 sono andati ad effettuare un controllo al D’Ambra , sottoposto agli arresti domiciliari, non trovandolo in casa. Ad un ulteriore passaggio alle ore 17.30, il D’Ambra era a casa e sosteneva di essersi allontanato per una visita medica, senza produrre alcuna certificazione.Anche il giorno 18 gennaio lo stesso era stato intercettato dai poliziotti in strada, nei pressi dell’abitazione della donna con la quale aveva avuto una relazione sentimentale per circa un anno e da un anno quasi, si era interrotta.Per questo motivo era stato deferito all’autorità giudiziaria per evasione.La fine della relazione non era mai stata accettata dall’uomo che perseguitava la sua ex compagna, minacciandola di morte e spesso picchiandola anche in presenza dei figli minori.Tutti episodi denunciati ma il D’Ambra non desisteva, al punto che alle ore 18.30 del 19 gennaio, aveva tentato di introdursi nella casa della donna , la quale fortemente intimorita , aveva chiesto l’intervento della Polizia.