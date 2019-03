Lunedì 25 Marzo 2019, 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZUOLI. Una truffa studiata nei minimi particolari che negli ultimi giorni ha visto come ignari bersagli alcuni puteolani. Il Comune di Pozzuoli per questo motivo ha diramato una nota che mette in guardia i propri cittadini. «Alcune persone ci hanno segnalato di aver ricevuto una telefonata da parte di sedicenti tecnici che operavano a nome del Comune di Pozzuoli - si legge nella nota dell'amministrazione di via Tito Livio -, che li invogliavano a fare manutenzione di caldaie e condizionatori pena una multa di 500 euro. Si tratta evidentemente di una truffa perché il Comune non ha incaricato nessuna ditta per questo tipo di interventi né tantomeno esistono sanzioni di questo genere. Vi invitiamo pertanto a fare molta attenzione e a non dare credito a questi millantatori».