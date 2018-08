Venerdì 17 Agosto 2018, 15:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARANO - Tempo di vacanze e soprattutto di case vuote. Abitazioni prese d'assalto dalle bande di ladri che da tempo imperversano in tutta la provincia di Napoli. Ieri notte, a Marano, l'ennesimo colpo. I malviventi hanno agito in via Corree di Sopra, nel cuore della città. La casa era disabitata e per i banditi è stato un gioco da ragazzi fare irruzione nell'appartamento. La gang è riuscita a portar via oltre 2 mila euro in contanti e numerosi utensili ed elettrodomestici. I proprietari dell'immobile, in vacanza da alcuni giorni, sono stati avvertiti da un familiare. Sul caso indagano i carabinieri della locale Compagnia.