Fanpage, dissequestrati pc e telefoni ​dopo l'inchiesta choc sulla Sma

Martedì 22 Maggio 2018, 09:18

Tre mesi fa le perquisizioni disposte dalla magistratura, dopo i video di Fanpage. Oggi l’inchiesta Sma è in attesa di un nuovo passo in avanti. Si attende il deposito della consulenza tecnica sulle memorie di pc e telefoni cellulari, sui documenti e i file acquisiti dagli inquirenti a febbraio scorso, ma i tempi si sono rivelati più lunghi del previsto, tanto che è stata necessaria una proroga per consentire agli esperti nominati dai pubblici ministeri di completare il lavoro di analisi e di studio su documenti, chat, e file utili a meglio delineare i dettagli di incontri d’affari, contatti, appuntamenti, presunti accordi e progetti tra gli indagati. I pc e i computer sequestrati nel corso delle perquisizioni sono stati restituiti ai diretti interessati. E ora si attende di conoscere quale piega prenderà la scottante vicenda giudiziaria.Un passo indietro. È il 16 febbraio scorso Fanpage pubblica sul proprio sito la prima delle sette puntate che daranno corpo all’inchiesta giornalistica battezzata “Bloody Money”, resa possibile grazie alla collaborazione di un ex boss della camorra napoletana, Nunzio Perrella, uno che in passato aveva costruito la sua fortuna criminale anche e soprattutto trafficando in rifiuti, e che si presta a fare da “agente provocatore”, non autorizzato dai magistrati, per smascherare il sistema delle mazzette che rende l’immondizia un enorme business in barba a leggi, autorizzazioni, tutele per ambiente e cittadini. L’affare riguarderebbe mille tonnellate di fanghi da smaltire. L’inchiesta giornalistica si intreccia così con l’indagine che la Procura di Napoli aveva già avviato da tempo per puntare al sistema degli appalti pubblici nel delicato settore delle imprese di trasporto e smaltimento dei rifiuti.