Far West sul lungomare di Napoli, scarcerato il pistolero di via Chiatamone

Domenica 17 Febbraio 2019, 12:24 - Ultimo aggiornamento: 17-02-2019 12:25

Due anni di reclusione, con la sospensione condizionale della pena. È stato il gup Della Ragione a condannare Fabio D’Orto per gli spari messi a segno la scorsa primavera in via Chiatamone contro alcuni parcheggiatori abusivi che solitamente presidiano la zona. Neanche un giorno di cella, revoca degli arresti domiciliari per il pistolero di una tranquilla domenica napoletana. Difeso dal penalista napoletano Rocco Maria Spina, D’Orto due giorni fa ha lasciato i domiciliari ed è tornato libero. Stando alle indagini, avrebbe esploso colpi di pistola (di provenienza sospetta) dopo aver subìto il furto dello scooter e dopo aver protestato con gli abusivi di via Chiatamone.Indagine in corso anche su un altro versante, quello legato alla provenienza della pistola. Secondo la ricostruzione della Procura di Napoli (pm Ludovica Giugni), D’Orto avrebbe chiamato alcuni conoscenti dopo aver appurato il furto dello scooter. Una volta tornato in via Chiatamone, D’Orto esplose colpi all’impazzata per vendetta.