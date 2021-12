Fatture false per interventi edilizi inesistenti due arresti e 31 milioni sequestrati

Cinque misure cautelari tra cui due arresti domiciliari, e 31 milioni di euro di sequestri preventivi di denaro a 99 tra persone fisiche e giuridiche, residenti in Campania.

Sono i numeri dell'indagine realizzata dalla Procura di Napoli Nord e dalla Guardia di Finanza su un'estesa frode fiscale - il cui valore è di 5 milioni di euro - posta in essere nel settore edile da due professionisti residenti tra Giugliano in Campania e Qualiano, nel Napoletano, specializzati nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti relative a forniture edili e nella creazione di società esistenti cioè solo su carta.