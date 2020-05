LEGGI ANCHE

La Polizia ha identificato e denunciato a Torre del Greco, avvenuto domenica notte in un' abitazione in via Mortelle. I poliziotti hanno appreso dal ferito che all' origine dell' accoltellamento c' era stata una lite in strada per futili motivi e sono risaliti ai due 17 enni. I due sono accusati di lesioni personali e porto abusivo di armi.