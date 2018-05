Domenica 20 Maggio 2018, 12:08 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 12:08

MARANO - Fiamme e nuvole di fumo a due passi dal cimitero di Marano. L'incendio è divampato in un'area privata, all'interno della quale sorgono alcuni capannoni utilizzati per attività imprenditoriali. Piccole fabbriche, insomma, sorte a pochi metri dal civico camposanto di via Vallesana. Un'auto, parcheggiata all'interno degli spazi, sarebbe andata a fuoco per cause non ancora accertate. Sul posto i vigili urbani, che hanno allertato i vigili del fuoco di Scampia. L'intera zona è off limits per la presenza di un cancello che crea problemi alle manovre delle forze dell'ordine e dei soccorritori.