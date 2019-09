Mercoledì 4 Settembre 2019, 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto choc postata su Facebook del comune di Pompei: wc abbandonato in strada a pochi passi dal Santuario ed in pieno giorno. La denuncia dell'ente: «Tra via Lepanto e via Carlo Alberto. Nel cuore di Pompei. Ora. Senza parole». I vigili urbani, nelle prossime ore, acquisiranno le immagini delle telecamere di video sorveglianza dell'area - dove transitato turisti e pellegrini - per individuare l'autore del reato di «inquinamento ambientale». Il Sindaco Pietro Amitrano ha disposto l'immediata rimozione dei rifiuti inquinanti dal centro cittadino.