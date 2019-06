Crolli a Napoli, il racconto di Francesca: «Svegliata dal boato, calcinacci sopra la mia stanza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 16 Giugno 2019, 13:30

Francesca Marro ha ventitrè anni e un bel sorriso, ma è molto spaventata. Nel primo pomeriggio di ieri, tra le urla dei residenti di Forcella, si trovava nella stretta viuzza dove è avvenuto il nuovo crollo a ridosso di via Duomo: aspettava di sapere da vigili del fuoco e protezione civile se aveva ancora un posto dove dormire. Francesca studia Lettere alla Federico II, è una studentessa fuorisede originaria di Cervinara, paesino dell'avellinese. Abitava da soli due mesi nella stanza del vicoletto San Giorgio ai Mannesi. «Ho temuto il peggio racconta È caduta una parte del palazzo sulla mia stanza. Dormivo. Intorno alle 11 sono stata svegliata da un boato. Poi ho sentito le urla dei condomini». Mentre parla, intorno a lei ci sono gli altri inquilini del quarto piano del civico numero 5. Tutti giovani. Tutti sconvolti.«È venuta giù una parte del palazzo. Il crollo è avvenuto praticamente sulla mia stanza. Ho temuto che la caduta di questi pezzi del palazzo potesse far scattare un effetto domino: far crollare il soffitto della mia camera al quarto piano, quindi quello della stanza sottostante, al terzo».«Non ne sono certa. Così mi è stato detto. Il vigile del fuoco ha detto che bisogna capire se continuarli o no. Per fortuna non è venuta giù nessuna parte di intonaco della mia stanza. Ma ci siamo spaventati molto».«Dormivo. Erano passate da un po' le 11 e sono stata svegliata da questo enorme boato, subito dopo ho sentito urla provenienti dalle case degli altri condomini del palazzo, che ci invitavano a uscire e a lasciare immediatamente il nostro appartamento. Fortunatamente siamo potuti tornare in casa nel tardo pomeriggio. Dopo aver rimosso il soffitto crollato,i pompieri ci hanno assicurato che nei prossimi giorni si attiveranno per portare avanti ulteriori controlli sulla stabilità del palazzo».