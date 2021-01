Fuga di gas in piazza Santa Croce a Torre del Greco: panico e fuggi fuggi generale. Sarebbe una fuga di gas di un impianto di riscaldamento in un'abitazione privata la causa del principio di incendio che ha scatenato il caos nella centrale piazza Santa Croce, poco dopo le 11. Sul posto i vigili del Fuoco del comando di Torre del Greco, polizia, carabinieri e polizia municipale, ancora intenti a riportare l’ordine e regolare il traffico.



Da quanto riferito dalle forze dell'ordine non ci sono feriti e l'incendio non ha creato danni perché preso in tempo. Ma inizialmente residenti e avventori della piazza si sono spaventati nel sentire puzza di gas e c’è stato un fuggi fuggi generale, soprattutto quando non era chiara l’entità del problema. Ad allertare le forze dell’ordine e i pompieri i condomini del palazzo interessato alla fuga di gas, a pochi passi dalla Basilica di Santa Croce.

