Fuma e gioca al cellulare alla guida: passeggera filma l'autista di un bus in viaggio sulla Tangenziale di Napoli

Sabato 30 Dicembre 2017, 14:18 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 14:18

Insicurezza e pericoli per i cittadini in strada e per i passeggeri a bordo. Questo quanto riscontrato da una donna di ritorno a casa, lungo la tratta Vomero-Corso Malta a bordo di un pullman in transito sulla Tangenziale di Napoli, che durante il percorso ha notato la conducente intenta a digitare sulla tastiera del proprio cellulare, oltre che a scrivere ed a fumare senza alcun problema.A nulla sarebbero valse le richieste ed i reclami dei passeggeri che in più occasioni avrebbero intimato all’autista, di rispettare le regole e le norme utili alla salvaguardia dell’incolumità e della salute pubblica.Le azioni contrarie alle direttive vigenti e pericolose per la propria incolumità, per quella degli altri automobilisti e dei passeggeri a bordo, sono durate per gran parte del percorso come lo stesso video dimostra chiaramente.