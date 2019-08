Lunedì 12 Agosto 2019, 22:05 - Ultimo aggiornamento: 12-08-2019 22:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Auto bloccate e traffico il il in via Giulio Cesare a Fuorigrotta. Ad istruire il passaggio delle vetture, ci sono cinque cassonetti dei rifiuti ed i cittadini della zona di via Campegna che - in due palazzine dell’istituto autonomo per le case popolari - si sono visti staccare l’acqua nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenute tre auto della polizia di stato per monitorare la situazione.