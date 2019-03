Napoli, sequestri e verbali nel mercato della Canzanella a Fuorigrotta

Martedì 26 Marzo 2019, 14:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’ambito dei controlli mirati al contrasto dell’abusivismo commerciale disposti su tutto il territorio cittadino dal comandante della Polizia municipale di Napoli, generale Ciro Esposito, questa mattina gli uomini dell’unità operativa di Fuorigrotta, diretta dal capitano Ciro Guadagnino, hanno effettuato un’operazione all’interno del mercato rionale denominato “Canzanella”.In particolare sono state sorprese varie attività di vendita, mobili e fisse, sprovviste di alcuna autorizzazione, sia amministrativa che sanitaria.I caschi bianchi hanno effettuato numerose verbalizzazioni, anche in relazione alle occupazioni di suolo pubblico, e sequestri per un totale di 200 kg. di frutta, verdura ed ortaggi. Le sanzioni comminate superano i diciottomila euro.Durante l’operazione sono stati anche fermati, identificati e verbalizzati due parcheggiatori abusivi, in piena attività, prontamente allontanati dalla zona. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.