Due automobilisti sono stati condannati dalla magistratura per essere transitati lungo l'autostrada Napoli-Salerno senza pagare il pedaggio. Il primo automobilista è stato condannato dal Tribunale di Napoli alla pena di tre mesi di reclusione e a mille euro di multa per insolvenza fraudolenta continuata. Dovrà pagare inoltre le spese processuali e dovrà risarcire il danno alla Società Autostrade Meridionali. Il giudice del tribunale di Torre Annunziata, su querela della stessa Società Autostrade Meridionali, ha condannato alla pena di cinque mesi di reclusione un altro automobilista per truffa aggravata e continuata. I due automobilisti, informa la Società Autostrade Meridionali, transitavano sulla rete autostradale che collega Napoli a Salerno utilizzando le pista dedicata al telepass ma senza essere forniti del necessario dispositivo di addebito automatico del pedaggio.

Mercoledì 7 Novembre 2018, 18:32 - Ultimo aggiornamento: 07-11-2018 19:11

