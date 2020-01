I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare hanno tratto in arresto per furto di energia elettrica un 44enne, Umberto Iaccarino. i militari hanno scoperto che aveva allacciato, abusivamente, l’impianto elettrico della propria abitazione alla rete pubblica. La quantificazione del danno è in fase di stima da parte del personale dell’Enel.

