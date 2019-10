Sabato 19 Ottobre 2019, 14:02

Due titolari di negozi di abbigliamento e il responsabile di un centro estetico, tutti con attività a Teverola sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato di energia elettrica. In particolare, durante le verifiche tecniche i finanzieri dei Baschi Verdi di Aversa hanno riscontrato, in un caso, la manomissione del contatore elettronico tramite l'installazione di un apparecchio relè idoneo ad eludere il controllo dei consumi a danno del fornitore di energia elettrica, mentre negli altri due casi, l'allaccio alla rete nazionale, era stata allestita in forma del tutto rudimentale, a mezzo di cavi elettrici abusivi. Il furto di energia ammonterebbe a complessivi 100 mila euro, solo nell'ultimo anno. Scoperta anche una evasione fiscale: il gestore del centro estetico, inoltre, era solo un prestanome che, in cambio di 900 euro mensili, si era offerto per intestarsi l'attività e schermare così il vero titolare del centro benessere successivamente identificato dalla Guardia di Finanza.