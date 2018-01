Giovedì 4 Gennaio 2018, 10:29 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 10:29

NAPOLI - Tre furti in tre negozi, tutti in via Nicolardi. Gli esercenti chiedono aiuto, «Non pensiamo restino casi isolati» dicono ad unisono. Dopo le regolari denunce, la richiesta è quella della sorveglianza.«Chiediamo maggior controllo delle forze dell'ordine, - dicono ad unisono le vittime - una sola volante per tutta la zona è troppo poco e così non si riesce ad effettuare un serio controllo specialmente di sera e di notte. per questo tutti devono sentirsi coinvolti e combattere indifferenza denunciando tutto ciò che accade nelle nostre strade a carabinieri e polizia di stato.«Dobbiamo fare di più oggi - dice il Consigliere del Pd della Terza Municipalità Gennaro Acampora - nel rammarico espresso dopo aver parlato con alcuni proprietari che hanno subito i furti, ho ribadito che dobbiamo farci sentire sempre di più e per questo dobbiamo prestare massima attenzione per salvaguardare il più possibile il nostro quartiere».