Capri, bicicletta elettrica rubata: il ladro incastrato dalle telecamere

Lo scorso 19 maggio una donna si è presentata presso gli uffici del Commissariato di Capri per denunciare di essere stata vittima del furto della sua bicicletta elettrica; in particolare, ha raccontato che, uscita di casa per prelevare la sua bici, non l’aveva trovata dove l’aveva posteggiata.

Ieri, grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alle immagini del sistema di videosorveglianza dell’isola e quelle dell’Autorità Portuale, i poliziotti hanno rintracciato l’autore del furto, un 29enne napoletano con precedenti di polizia, che è stato denunciato per furto mentre la bici è stata restituita alla proprietaria.