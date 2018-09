Ladri di biciclette in trasferta a Meta di Sorrento: sorpresi e arrestati

Domenica 2 Settembre 2018, 12:53

META - Avevano adocchiato un condominio in via Caracciolo per rubare due biciclette elettriche lasciate nel cortile. Proprio mentre stavano per metere a segno il colpo, però, i carabinieri li hanno individuati e bloccati. In manette sono finiti Claudio Diego Dato Chierchia, un 19enne di Mugnano già noto alle forze dell'ordine, ed Edmilson Jorge Montero, coetaneo incensurato di origini capoverdiane ma residente nel centro storico di Napoli.Quando sono finiti nella rete dei carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sorrento, coordinati dal capitano Marco La Rovere, uno aveva già scavalcato la recinzione e sottratto le biciclette, mentre l’altro era in strada, con le braccia alzate, pronto a ricevere la refurtiva per farla passare dall’altro lato. Immediatamente è scattato l'arresto per furto aggravato in concorso: al termine del processo per direttissima davanti al Tribunale di Torre Annunziata, Chierchia e Montero si sono visti convalidare la misura e disporre l'obbligo di firma presso i carabinieri. Le due biciclette rubate sono state restituite ai proprietari.