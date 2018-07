Gettate oggetti a mare? Nel golfo di Napoli ecco i cartelli sui tempi della degradabilità

Venerdì 20 Luglio 2018, 21:05 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2018 21:05

Un'iniziativa messa a punto da FondaliCampania, un'associazione culturale per la promozione, la tutela e la salvaguardia dell'habitat marino e costiero della Regione Campania. Una vera e propria campagna di sensibilizzazione. Un programma iniziato ben quattro anni fa che ha come scopo quello di installare i cartelli indicanti i tempi di degradabilità degli oggetti di uso comune a ridosso degli arenili e le località balneari più importanti della Campania. E ora la mappatura del golfo di Napoli è quasi completa. Ad oggi sono presenti 1 cartello a Miseno, due a Miliscola sempre a Bacoli, 1 a Napoli, ben 3 a Portici, 2 ad Ercolano, 7 a Torre del Greco, 1 a Meta, 1 a Sorrento e, infine, 4 a Massa Lubrense.«A breve ne verranno istallati altri, il proggetto è in continua evoluzione e raccoglie consensi da parte dei cittadini e delle amministrazioni del golfo di Napoli da Bacoli a Punta Campanella - spiegano i responsabili di FondaliCampania -. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i nostri sostenitori, senza i quali sarebbe stato impossibile realizzare tutto questo. I napoletani hanno dato l'ennesima lezione di sensibilità verso le tematiche ambientaliste».Salvaguardare il mare alla base di tutto insomma. E così chi scende sugli arenili è ben consapevole di cosa procura se getta in acqua ad esempio un accendino, una bottiglia di alluminio o un cotton fioc per i quali ci vogliono cento anni per disperdersi nell'ambiente. Ben sette settimane per un fazzoletto di carta, 50 anni per il polistirolo, 5 anni per i chewing-gum, 200 per gli assorbenti e i pannolini, 2 anni per i mozziconi di sigaretta, addirittura 500 anni per il tessuto sintetico e mille per il sacchetto e la bottiglia di plastica. Mentre, per le bottiglie di vetro il tempo è indefinito.