San Giorgio a Cremano. Giovane ha malore, cade e batte la testa: soccorso dalla polizia

Gli agenti della Polizia di Stato, del Commissariato San Giorgio a Creman, hanno soccorso un ragazzo di 17 anni. I fatti sono avvenuti in via Cavalli di Bronzo, piena di gente, nei pressi di Villa Bruno, dove i poliziotti hanno notato un giovane ragazzo colto da malore e che cadendo ha sbattuto, fortemente, la testa sullo spigolo del marciapiede. In conseguenza alla caduta, al ragazzo è fuoriuscito, dalla testa, parecchio sangue e dalla bocca usciva schiuma bianca. I poliziotti, avendo capito di cosa stesse avvenendo, hanno prestato il primo soccorso utilizzando le tecniche di soccorso BLS, effettuando tecniche di posizione al fine di evitare il soffocamento del minore. La manovra compiuta dagli agenti ha fatto si che il ragazzo si riprendesse, senza recare ulteriori danni. Avvisato il 118, il giovane è stato trasportato presso l’ospedale di Boscotrecase

Lunedì 12 Marzo 2018, 19:02 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 19:02

