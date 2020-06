Incidente a Giugliano, precipita con l'auto dopo un colpo di sonno nella curva a gomito: illeso

Un giovane automobilista è precipitato con l'auto in un campo agricolo, a Giugliano. L'incidente è avvenuto poco dopo l'alba in via Epitaffio, forse per un colpo di sonno del guidatore, che viaggiava da solo. Per fortuna non ha subito conseguenze, rimanendo illeso, la la vettura è andata distrutta.

L'incidente al termine di un lungo rettilineo, in una curva a gomito. L'auto è uscita di strada e dopo aver sfiorato i pilastri di alcuni tabelloni pubblicitari, si è capotata nel terreno sottostante.

Ultimo aggiornamento: 17:19

