I carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Andrea D’Ausilio, 20enne del posto già noto. Durante una perquisizione in un box auto riconducibile al 20enne, i carabinieri hanno rinvenuto una scatola contenente 69 dosi di marijuana per complessivi 87 grammi. Con la droga anche materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Sequestrato anche un fucile mitragliatore da soft-air privo del tappo rosso. D’Ausilio è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, eroina nascosta in tappeti dall'Asia: arrestato un siriano LA DROGA Scampia, sgominata piazza di spaccio nelle Vela Celeste: arrestati...

LEGGI ANCHE Controlli a tappeto nel Napoletano: 3 arrestati e centinaia di auto al setaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA