Sembrava incinta, napoletana salvata a 17 anni da tumore gigante

Mercoledì 20 Marzo 2019, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2019 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lei si sente miracolata. I medici, i suoi angeli custodi, le hanno salvato la vita. Se non fossero intervenuti in tempo l'enorme massa tumorale che invadeva prepotentemente il suo ventre avrebbe occluso le vie intestinali, la vena aorta e la vena cava. Con conseguenze terribili, irreversibili. E invece per la diciassettenne Maria (nome di fantasia), c'è stato un epilogo diverso.La ragazza era talmente gonfia che sembrava addirittura incinta. Allarmati e spaventati i genitori l'hanno accompagnata in ospedale, al San Giuliano di Giugliano dove è stata effettuata una prima ecografia. Di lì i primi sospetti di una patologia grave, tanto da indurre i medici verso un'indagine più approfondita. Dopo prelievi e visite specialistiche si è infine scoperto che la 17enne era affetta da teratoma maturo gigante, un tumore per fortuna benigno, ma diventato così grande da essere in grado di causare conseguenze disastrose all'organismo di Maria. Così il primario Enzo Cacciapuoti e l'equipe medica del reparto di ginecologia hanno immediatamente predisposto l'operazione. Per Maria è stato addirittura necessario effettuare una incisione sotto xifopubica. Il teratoma pesava diversi chili. Insomma un intervento ad alta complessità svolto con professionalità dai medici dell'ospedale. «Sentivo un dolore forte alla pancia e mi tirava anche dietro alla schiena - ha raccontato la 17enne - Mi sono spaventata perché era un dolore abbastanza forte. Quindi sono venuta in ospedale e i medici mi hanno detto che dovevo ricoverarmi. Mi hanno detto che avevo una cisti ovarica abbastanza grande. Sono stata operata e per fortuna è andato tutto bene. Mi hanno curata e calmata. Mi sento miracolata». La mamma della giovane, dopo il grande spavento, si dice serena: «Abbiamo avuto paura, ma ci siamo affidati ai dottori che hanno fatto il possibile. Ora stiamo bene e siamo tutti più tranquilli».