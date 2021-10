Green pass, nessun disagio nei trasporti a Napoli: tutto regolare in metrò e funicolari

Trasporto pubblico regolare a Napoli nel primo lunedì in cui tutti i lavoratori sono tenuti a esibire il Green pass sui luoghi di lavoro. Dall'inizio del servizio non si registrano inconvenienti o disagi sulla tratta della linea 1 della metropolitana né per quanto riguarda le funicolari.

Per quanto riguarda il servizio su gomma c'è qualche ritardo su alcune linee a causa di personale che risulta in malattia. Una situazione che - spiegano dal sindacato Usb - «si andrà stabilizzando considerato che i lavoratori per lavorare stanno effettuando i tamponi ogni 48 ore».

Negli uffici del Comune di Napoli oggi non si segnalano criticità legate all'entrata in vigore dell'obbligo di Green pass. Nel secondo giorno lavorativo da quando è scattato il provvedimento, secondo la Funzione Pubblica Cgil di Napoli, non si sono verificati problemi negli accessi degli addetti. «Nessuna telefonata o messaggio - precisa il sindacato - riferisce di particolari problematiche relative al Green pass».