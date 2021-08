Green pass per stranieri a Napoli, le indicazioni dell'Asl

Indicazioni per pottenere l'EU Digital Covid Certificate, ovvero la certificazione verde per i cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero. Da martedì 17 a giovedì 19 agosto l'Asl Napoli 1 Centro la rilascia all'hangar Atitech di Capodichino, secondo le modalità indicate dal ministero della salute nella circolare del 4 agosto (rif. prot. n°35209).

È possibile andare in sede dalle 10 alle 16, «fatte salve ulteriori esigenze che saranno tenute presenti per erogare il servizio anche nei giorni successivi. Nelle indicazioni del Ministero viene specificato che possono richiedere la certificazione i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al servizio sanitario nazionale o all’assistenza sanitaria al personale navigante. Allo stesso modo, possono accedere al servizio e ottenere le certificazioni verdi per vaccinazione o per guarigione, emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC, tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al servizio sanitario nazionale che siano stati vaccinati all’estero contro il Sars-CoV-2 o che siano guariti all’estero, a patto che si trovino già sul territorio italiano».

La richiesta può essere effettuata presentando il documento di riconoscimento e l’eventuale codice fiscale, più il certificato vaccinale rilasciato dall’Autorità sanitaria estera che riporti almeno i dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita), i dati relativi al vaccino (denominazione e lotto), la data di somministrazione del vaccino e i dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, autorità sanitaria oppure il certificato di guarigione rilasciato dall’autorità sanitaria estera che riporti almeno i dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita), informazioni sulla precedente infezione da Sars-CoV-2 del titolare successivamente a un test positivo (data del primo tampone).

Si può ottenere la certificazione solo se l’immunizzazione è avvenuta con vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa). Quindi con Comirnaty (PfizerBioNtech); - Spikevax (Moderna); - Vaxzevria (AstraZeneca) e Covid-19 Vaccine Janssen (Janssen-Johnson & Johnson). I documenti richiesti per l’ottenimento della certificazione verde COVID-19 dovranno essere prodotti almeno in lingua inglese e, in caso di altra lingua, dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata.

In caso di richiesta di emissione di certificazione verde con una sola dose dopo guarigione, il richiedente dovrà presentare entrambi i certificati indicati. In caso di somministrazione della sola prima dose di vaccino già avvenuta all’estero, per ciclo vaccinale a più dosi, la certificazione verde relativa alla prima dose, ovviamente potrà essere richiesta solo se non siano già scaduti i termini di validità stabiliti in relazione al tempo massimo per la somministrazione della seconda dose di quel vaccino (attualmente 42 giorni per i vaccini a mRNA Pfizer/Moderna e 84 giorni per AstraZeneca/Vaxzevria). In ogni caso, al richiedente sarà garantita la somministrazione della dose per il completamento del ciclo vaccinale.