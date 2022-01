Paltrinieri con la fidanzata in sup: «Il mio Capodanno a Napoli tra la nebbia e i fuochi d'artificio»

Seduto su una tavola in mezzo al mare. Gregorio Paltrinieri, argento negli 800 stile e bronzo nella 10 chilometri in acque libere alle Olimpiadi di Tokyo, ha scelto Napoli per il Capodanno 2021. Da una prospettiva unica. «Ma che avventura...», racconta al Mattino.it dopo aver pubblicato su Instagram le foto della notte magica trascorsa assieme alla fidanzata, la schermitrice Rossella Fiamingo, e a due amici.

Allora, com'è andata?

«All’inizio non sapevamo bene cosa fare, avevamo pensato di prendere una barca. Ma, con il sup, sarebbe stato più avventuroso...».

Quindi, Capodanno in sup. Anche Federica Pelligrini in questo giorno non ha rinunciato al mare.

«Non lo sapevo... Noi siamo arrivati intorno alle 11,30 e abbiamo raggiunto il centro del golfo. Da Posillipo abbiamo visto i fuochi fino a mezzanotte e mezza. È stato bellissimo, ma anche difficile, perché faceva freddo e c’era una nebbia incredibile».

Mai fatto il bagno di notte?

«A Napoli mai. Però, ci sono stato mille volte. È una delle mie città preferite».

Come l'ha trovata?

«Ho girato poco, ma mi piaccono sempre tanto le persone e l'atmosfera».

Questa volta, anche romantica. Ha già detto in un'intervista di essersi innamorato.

«Sì, Rossella e io stiamo insieme, la relazione va benissimo».

Quando riparte?

«Vado via domani per fare la terza dose del vaccino».

L'allarme contagi è alto.

«E giustificato. Io in questo periodo ho cercato di non vedere nessuno e di rispettare tutte le norme anti-Covid».

Il suo augurio per il 2022?

«Che la situazione, in generale, possa migliorare rispetto agli ultimi due anni, comunque belli da un punto di vista sportivo e professionale per i risultati raggiunti».

In vista, ci sono europei e mondiali.

«Un doppio appuntamento per me, la prossima estate. Spero di andare forte».