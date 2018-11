Venerdì 9 Novembre 2018, 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Traffico impazzito da stamattina tra il Rione Materdei e l'Arenella, per un bus dell'Anm fermo per guasto in via Imbriani. La circolazione è interrotta dalle 9,30 di questa mattina. Sul posto agenti della Polizia Locale. Per recuperare il mezzo, si attendono i carri attrezzi che dovrebbero scendere controsenso da piazza Canneto.«È una vergogna - tuona Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti - Sono questi gli effetti della riorganizzazione aziendale? Assurdo aspettare tutto questo tempo per riaprire una strada fondamentale per la viabilità cittadina».