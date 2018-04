Far west sul lungomare di Napoli: «Ha urlato contro gli abusivi, poi è tornato e ha fatto fuoco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 10 Aprile 2018, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 09:38

«Ma stai registrando di nascosto? Fammi vedere il telefono, guarda che sennò non ti dico niente». Il lungomare liberato adesso è il lungomare della paura. Operai al lavoro per rimettere in sesto i gazebo travolti dalla folla in fuga, cuochi, camerieri, gestori dei locali sull’uscio a raccontarsi quel che è accaduto, ché di clienti ce ne sono pochi, come accade sempre il lunedì.La sparatoria, nei racconti di chi l’ha vissuta, ha contorni diversi ma un unico comun denominatore: il terrore della folla in fuga. Tutti provano a spiegare la sensazione di onda umana che travolge, il rumore di tavolini rovesciati, piatti e bicchieri in frantumi, il suono dei passi di migliaia di persone che corrono all’unisono cercando di fuggire da un pericolo che non hanno nemmeno identificato.Maniche corte, sguardo intenso, il cuoco sta con le spalle appoggiate al muro e le braccia conserte. Spiega che racconterà quel che sa della sparatoria, ma solo se non ci sono telecamere e la sua voce non verrà registrata. Smartphone consegnato nelle sue mani a testimonianza dell’onestà: niente registrazione. Inizia il racconto: «Quel tizio era veramente inca... urlava contro i parcheggiatori abusivi. Non sentivo le risposte ma solo la voce di quel tizio inferocito. Ha detto: mo’ torno, non vi preoccupate. E ha mantenuto la parola. Ha fatto una telefonata e si è allontanato, dopo qualche minuto è arrivato a bordo di un’automobile, è sceso con la pistola già in pugno e ha iniziato a sparare». In quel momento è esplosa la grande paura e la gente del lungomare ha iniziato a fuggire in ogni direzione.