Napoletani scomparsi in Messico, la polizia libera i binari dopo la protesta dei familiari

Giovedì 18 Ottobre 2018, 11:31 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2018 13:00

Tensione alle stelle alla Stazione Centrale di Napoli, dov'è in corso la protesta dei familiari dei tre napoletani scomparsi in Messico da gennaio. Dopo una lunga occupazione che ha portato al rallentamento del traffico ferroviario nel nodo di Napoli con ritardi fino a un'ora, i reparti mobili della polizia hanno prelevato di peso le donne e le ragazze delle famiglie Russo e Cimmino che si erano stese sui binari della Stazione centrale di Napoli bloccando le partenze di due treni. Momenti di forte tensione tra forze dell'ordine e familiari dei tre che inveiscono vigorosamente. Daniele Russo, fratello di Antonio e figlio di Antonio, si è infilato sotto un treno per impedirne la partenza e stanno cercando di convincerlo a uscire.Già in precedenza c'erano state tensioni davanti all'ingresso della Stazione centrale dove il gruppo di parenti dei tre napoletani aveva cercato di accedere nella hall con l'obiettivo di occupare i binari. Le forze dell'ordine li avevano bloccati chiudendo le porte della Stazione. I parenti e gli amici dei tre scomparsi hanno così inveito contro le forze dell'ordine e preso a calci e pugni le porte in vetro della Stazione. Alcuni indossano una maglietta bianca con la foto dei tre scomparsi, Raffaele e Antonio Russo e Vincenzo Cimmino. Protestano perché da oltre otto mesi e mezzo non hanno più notizie dei loro cari e ritengono che l'impegno delle istituzioni sia stato finora insufficienti. I tre napoletani sono stati prelevati da agenti messicani corrotti - come poi è emerso successivamente - e consegnati nelle mani di presunti appartenenti ai cartelli criminali locali.«Chiediamo per l' ennesima volta, dopo nove mesi, per pietà, per carità, aiutateci perché non ne possiamo più». È l'appello di Serena, cugina di Vanessa Cimmino, moglie di Vincenzo. «Non ne possiamo più, I responsabili dei rapimenti sono stati individuati ma le istituzioni italiane non fanno pressione per farsi dire che fine hanno fatto I nostri parenti», ha detto ancora Serena. «Siamo pronti a tutto - dice con forza - anche a bloccare l'aeroporto e l'autostrada».Silvana Russo, moglie di Raffaele e madre di Antonio, due dei tre napoletani scomparsi in Messico dallo scorso 31 gennaio, ha accusato un malore durante la protesta sul binario numero 20 della Stazione centrale di Napoli e s'è stesa sulle traverse, assistita dai suoi congiunti. È stato necessario l'intervento del 118.Vanessa Cimmino, moglie di Vincenzo, accompagnata da altri tre parenti, si sta recando in prefettura per un incontro. È il risultato ottenuto dopo che i congiunti dei tre hanno occupato due binari. La protesta ha ceduto il passo alla tenerezza: un sovrintendente della Polfer, Michele Alfieri, accortosi della presenza di un bimbo, lo ha preso in braccio per tranquillizzarlo.