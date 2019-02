Napoli, timbrava il cartellino e andava al mare: sindacalista nei guai

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 21 Febbraio 2019, 08:27 - Ultimo aggiornamento: 21-02-2019 08:29

Un dipendente della Napoli Servizi, attivista della Uil, finisce sotto inchiesta per un presunto caso di assenteismo. Nel mirino della Procura partenopea un lavoratore della partecipata del Comune di Napoli, oggi in servizio presso gli uffici di via Commissario Ammaturo dell'Antiabusivismo e Condono Edilizio, all'epoca dei fatti distaccato alla biblioteca Flora di via Nicolini nella terza Municipalità. Il soggetto, secondo fonti investigative, dopo aver marcato il cartellino si sarebbe recato al mare nei giorni 8, 9, 10 e 11 agosto 2017. Dunque dopo il caso dei nove dipendenti (otto della società multiservizi e uno di Asìa) rinviati a giudizio nel novembre scorso, per essersi assentati dal luogo di lavoro in quanto custodi del parco San Gaetano Errico di Secondigliano, scoppia l'ennesimo caso dei furbetti del cartellino.