Il cardinale Sepe è a Lourdes e riceve gli auguri da papa Francesco

Nuova Stagione, il settimanale della Arcidiocesi di Napoli in distribuzione in questi giorni, pubblica il testo degli auguri che Papa Francesco ha fatto pervenire al Cardinale Sepe: attraverso la Segreteria di Stato: “Nella ricorrenza del suo onomastico desidero rivolgere auguri di ogni bene nel Signore e, mentre invoco sulla sua persona e sul suo servizio ecclesiale la protezione di San Crescenzio, le chiedo di pregare per me e di cuore le imparto una speciale benedizione apostolica, che volentieri estendo ai fedeli dell’Arcidiocesi e alle persone a lei care. Franciscus PP.”



Intanto, come già annunciato, l’Arcivescovo nella serata di ieri è arrivato a Lourdes, alla guida del pellegrinaggio diocesano con circa 200 fedeli e oggi ha celebrato la Santa Messa pregando per la Diocesi e per tutte le comunità dell’area metropolitana. In particolare, ha affidato alla Madonna le ansie, le difficoltà, il disagio e le aspettative di tutti, a partire dai giovani che hanno legittimo diritto all’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, per potersi realizzare nella società e dare vita ad una propria famiglia.

Venerdì 21 Settembre 2018, 16:27 - Ultimo aggiornamento: 21-09-2018 17:13

