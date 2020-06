Il cassone non c’è più: «discarica» di indumenti usati a Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. Il contenitore per la raccolta degli indumenti usati sparisce senza alcun preavviso e la postazione dove una volta si trovava, a due passi dalla villa comunale, si trasforma in una discarica di giacche, pantaloni e maglie vintage.

Accade in corso Vittorio Emanuele, dove la lunedì - stando a quanto raccontano alcuni passanti - il cassone giallo dove depositare i capi di abbigliamento di seconda mano ma ancora in condizioni accettabili è stato portato via. Sorprendendo chi era abituato a vederlo lì da anni, accanto a una rivenditrice ambulante e a ridosso del cinema Corallo (oggi chiuso a causa delle disposizione anti-Covid). Risultato? I cittadini stanno continuando a lasciare i loro indumenti in ordine sparso. In poco tempo dunque si è formato un cumulo che ora indigna i cittadini: «Non è possibile sopportare quest’ennesimo scempio legato alla gestione dei rifiuti - dice uno di loro - Inoltre gli altri punti di raccolta, penso a quello di largo Annunciazione, sono decisamente distanti da qui e aperti solo alcune ore della giornata. Speriamo che chi di dovere si renda conto di questa situazione e prenda le opportune decisioni in merito». © RIPRODUZIONE RISERVATA