CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 15 Ottobre 2018, 09:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un socio salva il Posillipo, forse. Resta un intrigo pieno di incognite il futuro del glorioso Circolo rossoverde che potrebbe cambiare padrone entro venerdì, il che significherebbe la fine dell'ente. Fideiussioni bocciate, agenzie assicurative bulgare - si avete letto bene proprio bulgare - ansiose di mettere soldi e anche un paio di cordate pronte a fare la scalata e fare fuori il presidente Vincenzo Semeraro per mettere le mani su una delle associazioni sportive e culturali più prestigiose della città. In un contesto simile, all'improvviso spunta fuori un socio del sodalizio, che preferisce restare nell'anonimato - comunque è persona ben nota e appunto partecipa alla vita del Circolo - che mette a disposizione il suo patrimonio personale a garanzia dell'acquisto del Circolo, valutato 6,5 milioni. La fideiussione la garantisce lui e si tratta di mettere sul tavolo 328mila euro, fideiussione bancaria, cash. Insomma, sarà una favola con il lieto fine?É una corsa contro il tempo perché venerdì scadono i termini del diritto di prelazione che il Comune ha concesso al Circolo per acquisire la struttura di via Posillipo. Certo - fanno sapere da Palazzo San Giacomo - non è un termine perentorio tuttavia, visto che il termine c'è, qualcuno potrebbe entro la mezzanotte presentarsi con i soldi e acquistare il Circolo. Di certo dal Comune, se Semeraro non chiude la partita, partirà una Pec con la quale si rinnoverà l'invito all'acquisto, che vale come una proroga di altri sette giorni, poi si chiude bottega e chi si è visto si è visto. Vale a dire che il Circolo verrà messo all'asta, questo lo scenario che nessuno vuole si concretizzi.