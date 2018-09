Il Lotto premia il 18: è il numero di San Gennaro, pagati 5 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 20 Settembre 2018, 08:32 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2018 08:34

«Per avere una grazia da San Gennaro bisogna parlargli da uomo a uomo». Chissà se questo consiglio che Totò dava al suo pupillo Dudù (interpretato da Nino Manfredi) nel film Operazione San Gennaro del 1966, è stato seguito da qualcuno dei tanti appassionati di Lotto che martedì sera hanno potuto festeggiare una consistente vincita. Forse parlare da uomo a uomo è un po' troppo, ma in molti si sono comunque affidati a San Gennaro per tentare la fortuna. L'occasione è stata quella del rito della liquefazione del sangue del Santo Patrono di Napoli, cerimonia che si è svolta ieri è che ha visto ripetersi il miracolo. Nell'estrazione del Lotto che ha preceduto la cerimonia, il terzo numero più giocato in Italia è risultato il 18 superato solo dal 90 (che è da sempre il numero più seguito dagli appassionati) e dall'82 (si tratta dell'estratto attualmente più ritardato al Lotto, visto che manca all'appello da 166 concorsi sulla ruota di Firenze). Ma perchè il 18 occupava il podio dei numeri più giocati nell'ultima estrazione?IL SANGUEIl motivo è quello che al 18 la Smorfia abbina il sangue, il protagonista della cerimonia di celebrazione del miracolo di San Gennaro. Con l'uscita del 18 sulla ruota partenopea, Napoli è stata investita da una pioggia di vincite. Degli 11,2 milioni di euro vinti in totale al Lotto martedì sera, quasi 5 (il 42%) fanno riferimento alla ruota napoletana. Il premio più alto, ricorda l'agenzia Agimeg, è stato pagato ad un fortunato giocatore di Belizzi, piccolo centro in provincia di Salerno, che si è portato a casa 45mila euro grazie ad un terno secco contenente ovviamente il 18. Stesso discorso per la terza vincita più alta del concorso in questione, ma in questo caso il terno con il 18 ha pagato quasi 24mila euro. Napoli milionaria grazie a San Gennaro non è comunque una novità.