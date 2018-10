Il mistero dell'uomo scomparso in mare a Capri dal 10 ottobre, in azione anche i carabinieri con i battelli

Domenica 14 Ottobre 2018, 15:35

CAPRI - Continuano senza sosta da quattro giorni le ricerche dello skipper israeliano di 62 anni, Doron Nahshoni, di cui non si hanno notizie dera dello scorso 10 ottobre quando è uscito in mare con un piccolo gommone di quattro metri e ha fatto perdere le tracce tra Punta Mulo e Marina Piccola. L'uomo, che faceva parte di una comitiva in escursione nel golfo di Napoli con quattro barche a vela partite da Procida, è letteralmente svanito nel nulla. Le ricerche, coordinate dalla centrale operativa di Napoli della Capitaneria di Porto, hanno visto in azione le motovedette della Guardia Costiera e gli elicotteri dei Vigili del Fuoco. Nessuna traccia però nè del 62enne nè del tender sul quale si trovava. Da questa mattina alle ricerche partecipano anche i carabinieri della stazione di Capri con una piccola flotta di battelli veloci in grado di introdursi nelle grotte e nelle calette dell'isola. I gommoni dei carabinieri hanno pattugliato l'intera costa caprese, spingendosi anche a motore spento nelle varie insenature su entrambi i versanti dell'isola, partendo da Punta Mulo, andando alla Grotta Bianca, Grotta Verde, Cala Ventrosa, fino a Cala del Rio. Della persona dispersa però fino ad ora non c'è traccia. Il mistero si infittisce.