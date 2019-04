Martedì 9 Aprile 2019, 11:44 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2019 11:46

Il Questore e la mascotte. Il piccolo Silvio, 18 mesi appena, star del web dopo la pubblicazione della foto sul profilo Instagram ufficiale della Questura. E il numero uno di via Medina Antonio De Iesu lo nomina mascotte ufficiale della 167° festa della Polizia in programma domani al Maschio Angioino.Tutto nasce dalla pubblicazione della foto del piccolo Silvio, figlio dell’assistente capo coordinatore Gennaro Olimpico, specialista in forza al 6° reparto volo di Napoli Capodichino, con tanto di tuta realizzata su misura e nei minimi particolari e con tanto di pecht con nome e gruppo sanguigno, vicino ad un elicottero AB412 in dotazione al reparto di Napoli. Una foto che è diventata subito virale tanto che il Questore De Iesu ha voluto incontrare il piccolo Silvio. Un incontro che ha sciolto il cuore duro di un poliziotto di razza dalla “scorza dura” come Antonio De Iesu.Abbracci e baci con il piccolo Silvio, accompagnato in questura dai genitori e dal direttore degli affari generali del reparto Rocco Venticinque, preso da una statuina di un poliziotto americano, omaggio del Questore insieme ad un cappellino della New York City Police Department. Infine la nomina a mascotte ufficiale. “Ci vediamo mercoledì alla festa della Polizia, Silvio sarà la mascotte ufficiale”, ha detto il De Iesu prima di congedare il bambino e i genitori.