«Il Sud ci riprova», inaugurato il nuovo Ipercoop di Afragola

Giovedì 12 Settembre 2019, 10:44 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2019 10:51

La sfida del gruppo GDM, guidata in Campania dal manager Giovanni Longobardi, è ufficialmente iniziata stamattina con l'inaugurazione del nuovo Ipercoop di Afragola, l'impianto della grande distribuzione commerciale ubicato nel centro Le Porte di Napoli, a un tiro di schoppo da Acerra, e che stava rischiando la chiusura a causa della cessione voluta dalle grandi cooperative emiliane.Stamane infatti il sindaco Claudio Grillo ha presieduto il taglio del nastro della nuova struttura, un «nuovo Ipercoop», come la stanno chiamando gli stessi lavoratori. E tra pochi giorni la GDM di Longobardi inaugurerà anche l'ipermercato del centro commerciale Quarto Nuovo, pure in questo caso ceduto dagli emiliani alla GDM (345 i lavoratori complessivamente salvati da questa operazione e che usufruiranno dei contratti e dei diritti ereditati dalla Coop).«È una sfida che ci entusiasma - ha spiegato Fabrizio De Rosa - responsabile del settore forniture e acquisti degli iper di Afragola e Quarto. Intanto la GDM ha un supermercato Coop anche a Torre Annunziata e stiamo per aprire pure un RistoCoop a Castellammare Di Stabia, che sarà inaugurato a ottobre. Avrà un ristorante sul fantastico lungomare stabiese. Ora il nostro compoito è di regalare emozioni, prodotti di qualità e a prezzi convenienti in grado di suscitare i favori dei clienti».«Questa struttura è stata, è e sarà una struttura Coop, a marchio Coop e con prodotti Coop», ha dichiarato tra gli applausi il direttore del nuovo iper di Afragola.