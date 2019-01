CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 26 Gennaio 2019, 08:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno deciso di usare la vetrina più importante per far sentire la loro voce. Questa mattina, all'interno del Maschio Angioino, dove si tiene in via straordinaria l'inaugurazione dell'anno giudiziario a Napoli, ci saranno anche alcuni avvocati che hanno deciso di sbandierare il tema degli «incandidabili», che è poi il terreno di confronto in vista delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine degli avvocati a partire da lunedì mattina. Settimana decisiva, circa tredicimila avvocati chiamati ad esprimere il proprio consenso in un clima di contrapposizione, legato proprio alla storia degli avvocati che hanno svolto due mandati di seguito.