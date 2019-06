Giovedì 6 Giugno 2019, 07:18

Fiamme in una lavanderia di Marano, vigili del fuoco in azione. Momenti di paura nella popolosa frazione periferica di San Rocco, dove hanno preso fuoco - per cause ancora da accertare - alcuni locali di lavanderia ubicata nei pressi del ristorante 'O Giardiniello. Le fiamme sono divampate all'interno della lavanderia Mancini. All'interno c'erano alcune bombole del gas. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire d'urgenza. L'intervento è ancora in corso. I residenti della zona, impauriti, sono scesi in strada. Non è ancora chiaro se sia trattato di un corto circuito o se l'incendio sia stato originato da altre cause.