Colpo alla camorra: il boss Antonio Polverino in manette, stanato a Cassino

Mercoledì 24 Gennaio 2018, 15:51 - Ultimo aggiornamento: 24-01-2018 19:51

Stanato a Cassino, nel Lazio, l'ultimo grande latitante del clan Polverino: Antonio Polverino, alias "Zi' Totonno", 73 anni è stato arrestato poco fa, dopo molti anni di latitanza, a Cassino dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli. Antonio Polverino, zio del super boss Giuseppe, alias 'o Barone, è considerato il numero due del clan egemone a Marano e a Quarto e in altri comuni dell'area a nord di Napoli. Antonio Polverino è il padre di Salvatore, attualmente in carcere nell'ambito dell'affare Pip di Marano.Lo cercavano in tutta Italia ma lui si era nascosto in un casolare nell'immediata periferia di Cassino. Polverino era latitante dal 2011, da quando, cioè, il tribunale di Napoli ne aveva ordinato l'arresto per associazione mafiosa. I carabinieri del comando provinciale di Napoli sono arrivati a lui oggi, poco prima delle 12.I carabinieri lo hanno bloccato in cucina. Polverino era da solo e non ha tentato la fuga, ma ha solo mostrato i documenti ai militari dell'Arma. Anche se alla macchia da anni e lontano da Marano, la roccaforte del clan, secondo i carabinieri gli affiliati alla cosca chiedevano al boss arrestato ieri il placet per tutte le decisioni importanti.