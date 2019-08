In scooter con moglie e figli, fugge contromano sulla 268: arrestato nel Napoletano

Nella tarda serata di ieri, i carabinieri erano impegnati in alcuni controlli in strada. Ovviamente, l'attenzione è stata attirata dallo scooter guidato dal 37enne, che traspava anche la moglie e i due figli di 5 e 2 anni. Il centauro ha prima finto di rallentare e poi ha forzato il blocco, dandosi alla fuga.



I carabinieri hanno iniziato l'inseguimento, diventato spericolato per la scelta del 37enne di imboccare la statale 268 del Vesuvio contromano, incurante dei due bambini in sella. La corsa scellerata è terminata lungo la statale, quando il 37enne è stato affiancato e bloccato. Arrestato, ora è ai domiciliari in attesa della direttissima. Lo scooter è stato sequestrato, gli è stata ritirata la patente e dovrà pagare una multa salata per tutte le infrazioni al codice della strada.

Martedì 27 Agosto 2019, 20:55 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2019 20:56

